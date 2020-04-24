МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Федеральное агентство по туризму предлагает сделать электронную визу для въезда иностранных граждан в РФ многократной и продлить сроки ее оформления до 3 месяцев до даты поездки, сообщает ведомство.

"Единую электронную визу мы в дальнейшем предлагаем сделать многократной, а период, когда ее можно оформить, предлагаем увеличить до минимум 3 месяцев до даты поездки", — говорится в сообщении.

В Ростуризме считают, что это позволит планировать путешествие в Россию заранее, включая бронирование отелей и других туристских услуг по выгодным ценам (статистика показывает, что подавляющее большинство бронирований отпусков и турпоездок совершается в период от 120 до 150 дней до даты заезда в отель).

"При этом, мы исходим из того, что электронная виза также должна быть доступна для иностранных туристов и конкурентна по отношению к другим визовым режимам, включая шенгенский", — уточнили в ведомстве.