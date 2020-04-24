МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Один из покупателей газеты "Ведомости", управляющий директор Arbat Capital Алексей Голубович в разговоре с РИА Новости отказался комментировать информацию о своем возможном выходе из сделки.

Ранее СМИ со ссылкой на источники и копию письма Голубовича на имя гендиректора "Ведомостей" Глеба Прозорова писали о намерении Голубовича выйти из сделки по покупке "Ведомостей". Среди возможных причин назывались разногласия в трудовом коллективе и невыполнение собственниками издания обязательств по реструктуризации долгов.

"Я, к сожалению, не могу сейчас ничего никому комментировать из этических соображений", — ответил Голубович на просьбу РИА Новости подтвердить информацию и назвать причины такого решения.

Как сообщил РИА Новости второй покупатель, Константин Зятьков, сделке мешают форс-мажорные обстоятельства, "связанные с распространением заболевания". "Сделка не отменена, но юридически не закрыта. Мне кажется, что у Алексея Голубовича на повестке ряд существенных вопросов с текущими собственниками. Но я по-прежнему рассчитываю на партнерство с ним", — отметил Зятьков.

В марте акционеры "Ведомостей" Демьян Кудрявцев, Владимир Воронов и Мартин Помпадур объявили о предварительной договоренности о продаже 100% акций АО "БНМ", которое издает "Ведомости", Голубовичу и издателю Константину Зятькову.