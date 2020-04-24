МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) с 1 мая запустит специальный сервис для выплаты субсидий малому бизнесу в 1 МРОТ на каждого сотрудника, а сами эти выплаты не будут отлагаться налогами, сообщил глава ведомства Даниил Егоров.

"Я прошу налогоплательщиков не спешить. Мы сейчас очень стараемся сделать максимально комфортный инструмент, каким образом эти субсидии будут выплачивается, для того чтобы людям было понятно, комфортно и быстро получить эти выплаты. С 1 мая я обязуюсь, безусловно, мы этот сервис запустим", — сказал Егоров на брифинге о мерах поддержки малого и среднего бизнеса в условиях коронавируса.

Выплаты в размере 1 МРОТ (в 2020 году в Росси он установлен на уровне 12 тысяч 130 рублей) будут выплачивать предприятиям малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей при условии сохранения у них численности рабочих мест не менее 90% от мартовского уровня.

"Выплаты субсидий на заработную плату, которые будут проходить в мае этого года, также не облагаются налогом", — отметил Егоров.

Определить, соответствует ли предприятие критериям для получения господдержки, также можно на официальном сайте налоговой службы.

На этой неделе ФНС уже запустила на своей платформе сервис для выдачи компаниям льготных кредитов под 0% на выплату зарплат.