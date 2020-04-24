МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития автомобильной промышленности заявил, что многие компании оказались в жестких условиях в связи с коронавирусом.

По его словам, нарушаются кооперационные цепочки.

"Эпидемия коронавируса нарушила ритм экономической, деловой жизни и в России, и в других странах. Многие компании практически одномоментно оказались в очень жестких условиях. Резко сокращается спрос, в том числе на сложную, высокотехнологичную продукцию. Нарушаются кооперационные связи, цепочки. Последствия эпидемии ощущает и отечественная автомобильная индустрия, а ее показатели во многом отражают состояние потребительского рынка и всей экономики", — сказал президент.