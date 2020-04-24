МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ, Екатерина Шохина. Правительство отказалось сдерживать цены на продукты питания. Уже в мае самые простые товары: молоко, яйца, курица могут подорожать на 20%.

Российские власти не будут искусственно сдерживать рост цен на продукты, так как при удовлетворенном спросе и текущем курсе валют это прямой путь к разорению производителей, заявили в Минпромторге. Специалисты министерства уверены, что искусственное сдерживание цен — это прямой путь к разорению многих производителей, так как из-за повышения курса валют увеличились их затраты.

Как считает Минпромторг, рост цен не будет значительным и не сильно отразится на кошельках покупателей. "Ценовая ситуация сейчас стабильная и не вызывает беспокойств. Торговые сети стараются сдерживать цены, учитывая то, что доходы населения не растут", — отметили в ведомстве. А все случаи необоснованного повышения цен расследуются Федеральной антимонопольной службой России.

В Минпромторге подчеркнули, что ажиотажный спрос покупателей, возникший во второй половине марта 2020 года, спал, и сейчас полки в магазинах заполнены товарами. Кроме того, почти во всех регионах работают рынки и ярмарки.

"По экспертным данным, 50% домохозяйств сделали запасы продуктов питания длительного срока хранения более чем на 100 дней", — сообщили в Минпромторге.

Ранее статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов заявил в эфире телеканала "Россия 24", что Минпромторг договорился с производителями и торговыми сетями о сохранении стабильных цен на продовольствие даже в условиях повышенного спроса.

ЦЕНЫ УШЛИ В ОТРЫВ

За последние два месяца был отмечен взрывной рост цен на отдельные продукты питания, связанный, прежде всего, с ажиотажным спросом на них. В 5 раз подорожали лимоны и имбирь, почти в 2 раза — чеснок. Прошел слух, что лимоны и имбирь – эффективное средство от коронавируса. И даже те россияне, которые раньше эти продукты не особо жаловали, сегодня скупают эти продукты, невзирая на высокие цены.

Лихорадочный спрос на гречку в конце марта стал причиной повышения цены на нее. Стоимость крупы скакнула вверх на 40% — в среднем до 70 рублей за килограмм. Подорожали также сахар, рис, макароны, консервы, огурцы и помидоры.

При этом производители обвиняют в повышении цен ритейлеров, ритейлеры – производителей. "Основные федеральные сети, пользуясь моментом, имеют наценку на овощную продукцию до 300 процентов", — говорит президент агрохолдинга "Кабош" Дмитрий Матвеев.

"Рентабельность розничной торговли очень низкая", — не соглашаются в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). Для поддержки социально-незащищенных категорий граждан крупнейшие продовольственные торговые сети — Х5 Retail Group ("Пятерочка", "Перекресток", "Карусель"), "Магнит", "Метро Кэш энд Керри" — обнулили торговую наценку на часть социально-значимых товаров и призвали производителей присоединится к инициативе. Но поставщики повышают цены — в среднем на 5-15%, а некоторые анонсируют рост цен на 20%, 30% и даже 50%.

"Объективное повышение отпускных цен уже приводит и будет приводить к постепенному росту цен на полках магазинов по мере продажи закупленного ранее более дешевого и поступлению более дорогого товара", — предупреждают в АКОРТ.

РОССИЙСКИЙ ПРОДУКТ ИЗ ИМПОРТНЫХ КОМПОНЕНТОВ

Пятикратный рост цен на продовольственном рынке, несомненно, спекуляция. Но более умеренное подорожание продовольствия – на 10-20% — в условиях пандемии и ослабления рубля и неминуемо. Это признают и производители, и ритейлеры, и чиновники. Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов ожидает рост цен уже совсем скоро — в течение апреля-мая. Он уверен, что подорожает все: от хлеба, макарон и молока до рыбы, мяса, овощей, фруктов и алкоголя. И речь идет не только об импорте, но и об отечественной продукции. По прогнозам экспертов, больше всего — на 20% подорожают кофе, чай, консервы, курятина и яйца.

Дело в том, что импортная составляющая в производстве этих продуктов питания в России очень велика. "Доля импортной составляющей в операционных затратах на производство молока варьируется от 10% до 20% в зависимости от применяемых видов техники, рационов кормления и прочих факторов. Себестоимость готовой молочной продукции также подвержена влиянию курса национальной валюты. Помимо зарубежного оборудования в производственном процессе применяются импортные материалы: пищевые компоненты – фруктовые наполнители, закваски, витаминно-минеральные комплексы, пищевые красители, розничная и промышленная упаковка и другие компоненты. Все эти факторы неизбежно ведут к росту себестоимости молока", — объясняет директор по связям с общественностью и госорганами "Союзмолоко" Мария Жебит.

В Рыбном союзе неизбежный рост цен связывают с возросшими затратами на транспортировку и обеспечение безопасности труда, удорожанием тары и упаковки. К тому же многие сорта рыбы в Россию завозятся из-за рубежа, цены на них зависят от валютного курсом, а рубль за последние недели заметно подешевел.

Смягчить последствия девальвации рубля могло бы государство, считают аграрии. "Себестоимость продуктов могла бы снизиться, если бы производителям снизили цены на топливо и проценты по кредитам", — указывает Матвеев.