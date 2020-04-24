МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Минтранс России включил в перечень системообразующих предприятий 162 транспортных компании, и его утвердила правкомиссия, говорится в сообщении министерства.

"Правительственная комиссия по повышению устойчивости российской экономики одобрила сегодня перечень системообразующих организаций транспортного комплекса, подготовленный Минтрансом России. Перечень составлен с учетом утвержденных комиссией отраслевых, а также дополнительных критериев. По результатам согласования с Минэкономразвития и ФНС в итоговый перечень вошли 162 организации, включая холдинговые компании", — говорится в сообщении в пятницу.

Среди них 129 организаций, попавших в перечень на основании отраслевых показателей и 33 — по дополнительным критериям.

В перечень вошли "Совкомфлот", Новороссийский морской торговый порт, Global Ports, Государственная транспортная лизинговая компания и "Росморпорт", следует из материалов Минтранса РФ.

Решение о включении организации в перечень принимается правительственной комиссией по повышению устойчивости развития российской экономики. Критерием для включения организации в перечень является превышение минимальных значений отраслевых показателей, определенных отдельно для каждой отрасли. Включение компаний в перечень системообразующих предприятий позволяет им получить доступ к льготному кредитованию и госгарантиям по инвестиционным проектам, рефинансированию долгов.

Всего в список от Минтранса РФ вошли 162 компании. Что касается морских грузоперевозок, в перечне фигурируют "Совкомфлот", "Северное морское пароходство", "Аншип", "Пола Райз", "НавигаторЪ" и "Совфрахт".

Список из "речников" состоит из "Прайм Шиппинга", "Волжского пароходства", "Волготранса", "Обь-Иртышского речного пароходства","Иртышского пароходства", "Енисейского речного пароходства", "Верхнеленского речного пароходства", "Ленского объединенного речного пароходства", "БашВолготанкера", "Амурского пароходства", "Омского речного порта" и "Донречфлота".

По части речных перевозок пассажиров в список включили крупнейшие круизные компании, такие как "Московский туристический флот", "Донинтурфлот", "Инфофлот", "Пассажирский флот", "СК Ока" и "ВодоходЪ".

Раздел портов состоит из 11 предприятий, включая "ОТЭКО-Портсервис", "Ультрамар", "Феникс", "Таганрогский морской торговый порт", "Универсальный перегрузочный терминал", "Контейнерный терминал Санкт-Петербург", "Морской торговый порт Санкт-Петербург", "УК Глобал Портс", "Новороссийский морской торговый порт", "Крымские морские порты", а также "Туапсинский морской торговый порт".

В части морского пассажирского транспорта упомянута лишь одна компания — "Пассажирский порт Санкт-Петербург "Морской фасад". Кроме того, в перечень вошли ФГБУ "Морспасслужба", ФГУП "Морсвязьспутник", ФГУП "Росморпорт" и Государственная транспортная лизинговая компания.