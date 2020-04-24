НОВОСИБИРСК, 24 апр — ПРАЙМ. Самолет российской авиакомпании S7 Airlines из Пхукета со 193 россиянами на борту в пятницу прибыл в Новосибирск, следует из данных онлайн-табло новосибирского международного аэропорта "Толмачево".

Ранее Минтранс РФ сообщал, что рейс S7 5712 Пхукет — Новосибирск вылетел в 08.30 мск. На его борту 193 пассажира: 146 взрослых, 42 ребенка, пять младенцев. Согласно данным новосибирского аэропорта, рейс прибыл в 20.18 местного времени (16.18 мск).

Ранее власти Новосибирской области сообщали, что сотрудники Роспотребнадзора всем прибывающим из-за рубежа пассажирам выдают предписания о нахождении на самоизоляции под медицинским наблюдением в течение 14 дней. Жителей Новосибирской области и соседних регионов от аэропорта развозят по домам или в обсерваторы автобусами.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ — не более 200 человек в сутки.