МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Компания X5 Retail Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", планирует в 2020 году открыть на 20% меньше магазинов, чем предполагалось первоначально, кроме того, сократится и число обновлений торговых объектов, сообщила финансовый директор ритейлера Светлана Демяшкевич.

X5 планировала открыть в текущем году до 2 тысяч "магазинов у дома" и супермаркетов (показатель не учитывает возможные закрытия торговых точек), а также реконструировать 1,3 тысячи "Пятерочек", переведя их в новый формат. Планировалось также обновление порядка 30 супермаркетов "Перекресток".

"Сейчас мы планируем открыть порядка на 20% меньше магазинов, чем планировали изначально. Число обновлений снизится на порядка 40% от первоначальных планов", — сказала Демяшкевич в ходе телефонной конференции.