МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Самолеты Boeing 737 MAX на фоне ситуации с коронавирусом могут возобновить полеты не раньше конца лета или начала осени, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, эти самолеты не смогут получить одобрение Федерального управления гражданской авиации (FAA) до августа. Отмечается, что FAA еще не одобрило значительные изменения в программном обеспечении, которые внесла Boeing, так как Управление все еще занимается их проверкой.

Кроме того, значительно замедляет этот процесс распространение коронавирусной инфекции: сотрудники компании вынуждены оставаться дома из-за рекомендаций властей, а проведение тестовых полетов с участием иностранных пилотов невозможно из-за транспортных ограничений. По данным газеты, задержки с возобновлением полетов MAX лишают компанию средств от авиакомпаний, которые намерены использовать самолеты.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщало, что Boeing планирует возобновить производство лайнера Boeing 737 MAX к маю.

Полеты 737 МАХ приостановлены в США и многих других странах после того, как разбились два таких авиалайнера. В марте прошлого года Boeing 737 МАХ авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. В ноябре 2018 года разбился такой же самолет индонезийской Lion Air.

После катастрофы около 20 стран закрыли свою территорию для пролета самолетов этой модели, многие авиакомпании приостановили эксплуатацию Boeing 737 МАХ 8. В США Федеральное авиационное управление ввело запрет на эксплуатацию этой модели. В ходе расследования причин происшествия были выявлены возможные ошибки в работе системы коррекции маневрирования (MCAS). Компания Boeing занимается устранением этих недочетов и обновила программу обучения пилотов.

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