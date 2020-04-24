МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Президент Владимир Путин на совещании по автопрому дал ВЭБ.РФ и правительству поручение проработать запуск программы по обновлению общественного транспорта.

По словам главы ВЭБ.РФ Игоря Шувалова, по 12 крупным городам такая программа уже готова к запуску.

"Мы посчитали с коллегами. В этом году мы сможем обеспечить приобретение парка на сумму 70 млрд рублей. И для этого нам необходимы усилия нашей дочерней компании ВЭБ-лизинга и Государственной транспортной лизинговой компании, которая находится под контролем Министерства транспорта. Объединив усилия, мы можем закупить на такую сумму городской транспорт", — отметил Игорь Шувалов.

Эта программа предлагается не только как антикризисная мера, поскольку напрямую влияет на качество жизни горожан. "Это очень позитивная программа, нам удалось ее запустить, например, в Твери. Это недорого, мы в Твери потратили 3,2 млрд рублей, а эффекты огромные. Это совершенно качественная услуга по перевозке граждан, это современный безопасный транспорт, и социальные эффекты очень высоки", — сказал Шувалов.