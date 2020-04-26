МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Принадлежащий "Газпрому" трубоукладчик "Академик Черский", который рассматривался для достройки газопровода "Северный поток-2", указал курс на Находку, но на данный момент судно проходит пролив Ла-Манш, следует из данных порталов по отслеживанию судов Marine Traffic и Vesselfinder.

Ранее трубоукладчик в качестве пункта назначения указывал британский порт Абердин. В воскресенье утром в качестве нового конечного пункта "Академик Черский" указал Находку, из которой он отправился в путь 10 февраля. По оценкам Vesselfinder, "Черский" должен прибыть в российский порт 1 июля.

При этом на данный момент судно движется в направлении Северного моря и проходит пролив Ла-Манш, разделяющий побережья Франции и Великобритании.

"Академик Черский" находится в пути уже 76 дней. При этом трубоукладчик постоянно меняет пункт назначения.

Министр энергетики России Александр Новак в декабре 2019 года сообщал, что использование "Черского" — это один из вариантов достройки "Северного потока-2", но потребуется некоторое время на дополнительную подготовку судна.

"Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.