ЧЕЛЯБИНСК, 26 апр — ПРАЙМ. Розничную продажу алкоголя, включая пиво, приостанавливают в Курганской области с 30 апреля по 10 мая, сообщил в воскресенье региональный оперштаб.

"В Курганской области будет приостановлена розничная продажа алкогольной продукции, включая пиво. Такое решение принял региональный оперативный штаб по коронавирусной инфекции. Торговлю алкоголем приостановят с 30 апреля по 10 мая 2020 года", — говорится в сообщении.

В том числе невозможно будет купить спиртосодержащие напитки в нежилых помещениях в многоквартирных домах, общежитиях, включая встроенные и пристроенные помещения, уточняется в сообщении.

Также запрещено торговать алкогольной продукцией и при оказании услуг общественного питания, добавляется в сообщении.

Кроме того, на тот же срок вводится запрет на продажу горючих веществ (древесный уголь и других) и средств для разведения огня.

В Курганской области на 25 апреля зарегистрировано 33 заболевших коронавирусом, из них четверо выписаны.