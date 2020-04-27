МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Чистая прибыль немецкого химико-фармацевтического концерна Bayer AG в первом квартале 2020 года выросла на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1,5 миллиарда евро, говорится в отчетности компании.

Прибыль в пересчете на одну акцию составила 1,52 евро против 1,27 евро годом ранее. Выручка выросла на 5% — до 12,85 миллиарда евро.

"Благодаря нашему портфелю продуктов в области здравоохранения и питания мы смогли успешно продолжать свою деятельность в сложных условиях и вносить позитивный вклад для наших акционеров даже в период кризиса", — сказал председатель правления компании Вернер Бауманн (Werner Baumann), слова которого приводятся в релизе.

Выручка фармацевтического дивизиона Bayer выросла на 4,4% — до 4,55 миллиарда евро, дивизиона Consumer Health (безрецептурные препараты) — на 0,2%, до 1,398 миллиарда евро, а сельскохозяйственного подразделения Bayer — на 6,1%, до 6,834 миллиарда евро.

Bayer ожидает, что после хорошего начала года COVID-19 будет оказывать влияние на его бизнес в течение 2020 года. "Невозможно достоверно оценить положительные и отрицательные эффекты до конца года", — отмечает компания.

Концерн Bayer AG, основанный в 1863 году, представляет свыше 300 компаний в разных странах, спектр продуктов насчитывает около 5 тысяч наименований в сфере здравоохранения, средств защиты растений и высокотехнологичных материалов. Среди наиболее известных брендов Bayer — аспирин "Байер" (Aspirin), "Алка-Зельтцер" (Alka-Seltzer), "Супрадин" (Supradyn).