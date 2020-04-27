МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Национальный союз производителей пива и напитков (НСППиН) вступает в Союз российских пивоваров (СРП), в результате состав последнего расширяется почти вдвое — до 186 предприятий российской пивоваренной индустрии, говорится в сообщении СРП.

"Национальный союз производителей пива и напитков вступает в Союз российских пивоваров. Таким образом, два крупнейших некоммерческих объединения участников отечественной пивоваренной индустрии объединяют усилия по формированию справедливого и сбалансированного регулирования производства и оборота пива с соблюдением интересов всех участников рынка пива, государства и общества", — говорится в сообщении.

СРП отмечает, что в него входят 97 членов, в НСППиН — 89. "Порядка 90% членов обоих союзов — это компании-производители пива со 100%-ным российским участием, в НСППиН и СРП также входят компании из смежных с пивоварением отраслей", — отмечает союз.

"Мы обязательно продолжим совместную работу по введению МРЦ и дифференцированного акциза, сохранению существующих льгот для малых пивоваров по работе без применения АСиУ (автоматических средств измерения и учета объема готовой продукции — ред.)", — приводятся в релизе слова председателя правления НСППиН Елены Цветковой.

Она заметила, что консолидация усилий союзов важна в ситуации распространения коронавируса, которая коснулась большинства российских предприятий. "У нас общая повестка дня, и совместно мы сможем эффективнее добиваться желаемых результатов, от которых в выигрыше будут как производители, так и потребители пива", — прокомментировал в свою очередь председатель совета СРП Даниил Бриман.