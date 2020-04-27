МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Российский "Ашан" договорился с сервисом iGooods о доставке продуктов, говорится в совместном сообщении компаний.

"Торговая сеть "Ашан" и сервис доставки продуктов iGooods подписали соглашение о сотрудничестве. С 27 апреля сделать покупки онлайн смогут жители Москвы и Санкт-Петербурга, также в ближайшее время к доставке будут подключены Тюмень и Нижний Новгород", — говорится в сообщении.

На первом этапе электронный каталог включит 12 тысяч наименований товаров повседневного спроса, к июню ассортимент планируется расширить до 30 тысяч позиций. Директор по маркетингу "Ашан Ритейл Россия" Галина Ящук, слова которой приводятся в сообщении, отметила, что e-commerce остается одним из приоритетных направлений в работе ритейлера.

"Доставка продуктов пользуется все большим спросом у россиян, и аудитория e-grocery растет ежедневно. С партнером мы укрепим наши позиции не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и выйдем в новый для iGooods город — Тюмень. До конца мая мы планируем начать доставлять продукты из "Ашан" еще в шести городах России", — сказал в свою очередь управляющий и сооснователь iGooods Григорий Кунис.

"Ашан Ритейл Россия" — российское подразделение Auchan Retail (входит в Auchan Holding). Компания работает в России с 2002 года и является одним из крупнейших в стране ритейлеров по объему продаж. "Ашан Ритейл Россия" управляет магазинами четырех форматов: гипермаркетами, суперсторами, супермаркетами и магазинами формата "у дома". Сейчас сеть компании в РФ насчитывает 277 магазинов.

Компания iGooods является крупнейшим сервисом доставки продуктов по данным аналитического агентства InfoLine. Сервис осуществляет доставку продуктов из порядка 150 магазинов в Москве, Санкт-Петербурге (и Кингисеппе Ленинградской области), Казани, Белгороде, Оренбурге, Сургуте, Барнауле, Туле, Твери, Ярославле, Владимире, Калуге и Рязани.