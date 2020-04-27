МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Срок уплаты ранее начисленных административных штрафов для малых и средних предприятий планируется увеличить с 60 до 180 дней, заявил в понедельник председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

"Также увеличим срок уплаты ранее начисленных административных штрафов для малых и средних предприятий с 60 до 180 дней. Прошу министерство экономического развития и другие профильные ведомства сегодня до 19.00 внести в правительство сводный законопроект, который отражал бы эти и другие моменты. Мы должны рассмотреть его между майскими праздниками, чтобы внести в Государственную думу к моменту возобновления её работы", — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Он также сообщил, что в рамках мер по поддержке бизнеса будет облегчен процесс лицензирования, сферы, на которые распространяется принцип "лицензия автоматом", будут расширены. "Это временное подключение объектов к системе теплоснабжения, выдача разрешений на такси, классификация гостиниц", — пояснил премьер.