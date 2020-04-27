МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Минпромторг РФ внес в список системообразующих предприятий российской экономики 21 фармацевтическую компанию, включая три аптечные сети, следует из материалов на сайте ведомства.

Критериями для внесения предприятий в список стали выручка не менее 1 миллиарда рублей и численность сотрудников не менее 250 человек.

В результате в этот перечень вошли московские фармпредприятия — "Северная звезда", ФГУП "Московский эндокринный завод", "Р-Фарм", "Нанолек"; подмосковные — "Фармстандарт", "ФармФирма "Сотекс", "ФП "Оболенское", "Канонфарма продакшн"; петербургские — "Биокад", "Герофам", "Вертекс", "Полисан", "Гротекс", "Активный компонент", ФГУП "Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток и предприятие по производству бактерийных препаратов" ФМБА, а также иркутский "Фармасинтез", "Генериум" из Владимирской области и "Синтез" из Курганской области.

В перечень также были добавлены три аптечные сети, ведомство отнесло их к критичной товаропроводящей инфраструктуре: "Эркафарм", “Аптечная сеть 36,6” и “Нео-фарм”.

Кроме этого, в перечень системообразующих предприятий вошли 9 производителей медицинской продукции с выручкой не менее 500 миллионов рублей и штатом не менее 100 сотрудников. К ним относятся: "С.П.Гелпик", “Компания “Элта”, ФГУП "Цито", "НПФ ДНК-Технология" и "Рентгенпром" из Москвы и Подмосковья, "НИПК "Электрон" из Ленинградской области, "МТЛ" из Белгородской области, "ХБК "Навтекс" из Ивановской области, а также "Тритон-электроникс" из Свердловской области.

Всего на текущий момент перечень системообразующих организаций в сфере ведения Минпромторга России включает в себя 519 организаций по 25 отраслям промышленности.