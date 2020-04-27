МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Минпромторг РФ опубликовал перечень предприятий розничной торговли, относящихся к системообразующим — в список вошли 38 организаций, следует из информации на сайте министерства.

Критериями для включения в перечень для розничной торговли стали оборот в размере не менее 22 миллиардов рублей без НДС, налоги в размере не менее 1,8 миллиарда рублей.

В частности, в перечень вошли структуры X5 Retail Group, "Магнита", "Ашана", "Ленты", "Дикси", Metro, "О'Кей", "Азбуки вкуса", "Вкусвилла", Globus. Помимо них, в список также вошли ООО "Альбион-2002" (алкогольные магазины "Бристоль") и ООО "СПАР Миддл Волга" (франчайзи сети Spar).

В части непродовольственного сегмента в перечень вошли, среди прочих, "Детский мир", ПАО "М.Видео" (группа "М.Видео-Эльдорадо"), ООО "ДНС ритейл" (сеть DNS), "Сеть Связной", "Леруа Мерлен Восток", "Икеа дом", "Спортмастер", ООО "Эйч энд Эм" (H&M), ООО "Адидас", "Торговый дом ЦУМ".

Кроме того, в перечень системообразующих вошли интернет-ритейлеры — ООО "Вайлдберриз", ООО "Интернет решения" (интернет-магазин Ozon), ООО "Купишуз" (Lamoda).