МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Российская авиакомпания "ЮТэйр" (Utair) планировала забрать из Фиджи 26 россиян, включая троих детей, но местные власти не разрешили посадку самолета, сообщается в Telegram-канале авиакомпании.

С 24 апреля "ЮТэйр" совершает многодневный перелет по маршруту Москва — Денпасар — Бангкок — Сургут, для того чтобы доставить домой 200 россиян, оставшихся за рубежом после закрытия авиасообщения из-за коронавируса.

"Авиакомпания также планировала посадку в Фиджи, откуда необходимо забрать 26 россиян, из них трое детей. Но, несмотря на все предпринятые усилия, авиационные власти Фиджи отказали в посадке российскому борту. "ЮТэйр" и российские власти будут искать альтернативные пути вывоза граждан с острова", — говорится в сообщении.