МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Оборот розничной торговли в РФ в январе-марте 2020 года увеличился на 4,3% в сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 8,179 триллиона рублей, в марте показатель вырос на 5,6% в годовом выражении — до 2,915 триллиона рублей, говорится в оперативном докладе Росстата.

При этом статистическое ведомство уточнило оценку динамики оборота розничной торговли в 2019 году, а также в январе и феврале текущего года. По новой оценке, рост показателя в 2019 году составил 1,9% (прошлая оценка — 1,6%) по сравнению с предыдущим годом. В январе 2020 года оборот ритейла повысился на 2,6% в годовом выражении (предыдущая оценка — 2,7%), в феврале — на 4,6% (ранее — 4,7%).

В месячном исчислении показатель в марте текущего года повысился на 10,2%, тогда как в феврале наблюдалось снижение на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем. Для сравнения, в марте 2019 года оборот розничной торговли повысился на 2,4% в годовом выражении и на 9,2% — в месячном.