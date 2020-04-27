МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Ввод жилья в России в первом квартале 2020 года снизился по сравнению с первым кварталом прошлого года на 1,3% — до 14,7 миллиона квадратных метров, говорится в отчете Росстата.

С учетом жилых домов на участках для ведения садоводства в стране за квартал сдали 15,4 миллиона квадратных метров жилья.

Объемы ввода жилья в марте, по данным ведомства, упали на 5,4% — до 5,3 миллиона квадратных метров. С учетом домов на садоводческих участках за месяц в России построили 5,5 миллионов квадратных метров жилья.

"В первом квартале 2020 года населением построено 58,4 тысячи жилых домов (из них 51 тысяча – без учета жилых домов, построенных на земельных участках для ведения садоводства), общей площадью жилых помещений 8 миллионов квадратных метров (из них 7,3 миллиона квадратных метров – без учета жилых домов, построенных на земельных участках для ведения садоводства, что составило 91,9% к первому кварталу 2019 года)", — говорится в отчете ведомства. Доля индивидуального домостроения в целом по России составила 52%.

По данным Росстата, наибольшие объемы жилищного строительства (с учетом жилых домов, построенных на земельных участках для ведения садоводства) осуществлялись в Московской области (10,6% от сданной в эксплуатацию общей площади жилья по России в целом), Москве (9,6%), Краснодарском крае (5,7%), и Татарстане (5,2%).

Объемы ввода жилья в Москве (1,4 миллиона квадратных метров) и Подмосковье (1,6 миллиона квадратных метров) выросли на 8,9% и 0,8% соответственно, в Санкт-Петербурге — упали на 5,1%, до 278 тысяч квадратных метров.

При значительных объемах жилищного строительства (без учета жилых домов, построенных на земельных участках для ведения садоводства) в первом квартале наблюдалось снижение ввода жилья в Ленинградской области – на 20,7%, в Ростовской области – на 4,2% и в Краснодарском крае – на 0,8%, добавляется в отчете.