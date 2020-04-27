МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Сервис по заказу такси Gett возобновил премиум-перевозки в Москве, приведя формат в соответствие с требованиями властей — вместо прежних черных автомобилей теперь будут белые с желтой полосой, причем с лицензией такси, которая позволяет ездить по выделенной для общественного транспорта полосе, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса.

Ранее крупные агрегаторы приостановили перевозки в премиум-классе. Это связано с введенным в столице запретом на перевозку пассажиров по заказу без специального разрешения, которое выдается только водителям желтых и белых автомобилей такси. Вместе с тем черные такси бизнес-класса, а также минивэны традиционно работали по договорам фрахтования.

"В ответ на многочисленные просьбы наших клиентов, в том числе государственных служащих, которые продолжают работать во время карантина, мы запустили обновленный Gett Premium в белом цвете, полностью соответствующий текущим требованиям регуляторов. По нашему мнению, это самый безопасный вид общественного транспорта за счет увеличенного расстояния между водителем и пассажиром", — прокомментировал гендиректор Gett в России Анатолий Сморгонский.

Вместе с тем он призывает власти пересмотреть существующие ограничения и допустить к работе машины премиум-класса всех цветов и всех сервисов перевозок.

"Белые автомобили марки Mercedes-Benz с желтой полосой будут работать по лицензии такси и смогут перевозить пассажиров во время действия ограничительных мер. В отличие от черных премиум-автомобилей, белые такси класса "Премиум" смогут ездить по выделенной полосе", — отмечается в сообщении.