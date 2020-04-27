МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Пик "продуктовой паники" и ажиотажного спроса на социально значимые продовольственные товары в Москве, который наблюдался на фоне коронавируса, пройден, сообщило столичное управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС).

Регулятор на протяжении последнего месяца ежедневно осуществлял обходы торговых сетей Москвы с целью мониторинга и контроля роста цен на указанные товары. "Аналитика показала, что ценовая ситуация на рынке социально значимых продовольственных товаров стабильна, скачкообразного роста цен не наблюдается", — сообщается на сайте УФАС.

Отмечается, что с начала работы "горячей линии" УФАС обработало более 300 сообщений о ценах на продукты питания. "Динамика поступления сообщений от жителей Москвы показывает, что пик продуктовой паники и ажиотажного спроса пройден", — говорится в сообщении.

Регулятор также сообщил, что продукты питания в столичных магазинах доступны, их дефицита не наблюдается.