МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Росавиация сформировала предварительный график вывозных рейсов до 5 мая, планируются рейсы из Тель-Авива, Рима, Мале, Коломбо, Бангкока, Пхукета, Камрани и Шанхая, сообщает ведомство.

"Росавиацией в рамках рабочей группы сформирован предварительный график вывозных рейсов до 5 мая. Планируется, что российские авиакомпании выполнят рейсы из Тель-Авива, Рима, Мале, Коломбо, Бангкока, Пхукета, Камрани и Шанхая", — говорится в сообщении.

Так, 28 апреля запланирован рейс "Аэрофлота" из Тель-Авива в Москву. Ожидается прибытие домой около 250 человек. "Аэрофлот" также выполнит вывозной рейс из Европы: 29 апреля из Рима в Санкт-Петербург и Москву планируется доставить 150 человек.

Тридцатого апреля ожидается четыре вывозных рейса. "Сибирь" планирует два рейса Камрань – Владивосток и Душанбе – Новосибирск. "Уральские авиалинии" выполнят рейс из Душанбе в Сургут и Екатеринбург. Прорабатывается вопрос организации 30 апреля сложного вывозного рейса из Мале и Коломбо в Санкт-Петербург и Москву, к нему готовится "Россия".

Два рейса запланированы на 1 мая. "Аэрофлот" привезет россиян из Бангкока в Москву. В этот же день запланирован рейс "Уральских авиалиний" Пхукет – Уфа — Сочи. "Аэрофлот" планирует 2 мая рейс из Дели в Москву. В этот же день планируются рейсы "Авроры" из Шанхая во Владивосток и "Сибири" из Бишкека в Новосибирск. Два рейса в Москву запланированы 3 мая "Уральскими авиалиниями" из Душанбе и Акабы.

Как ожидается, 4 мая "Россия" выполнит рейс из Денпасара в Москву. В предварительном графике на 5 мая значится рейс "Азур эйр" из Камрани в Санкт-Петербург и Москву.

"Окончательное решение о выполнении вывозных рейсов из предварительного графика принимает оперативный штаб правительства РФ по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. Рабочая группа Росавиации продолжает свою деятельность в постоянном режиме", — отмечается в сообщении.

Всего, по данным Росавиации, более 172 тысяч россиян вернулись в РФ из-за рубежа с 20 марта по 26 апреля.

"По данным рабочей группы Росавиации, координирующей возвращение соотечественников из зарубежных стран, с 20 марта по 26 апреля на территорию Российской Федерации вернулись 172 199 россиян", — отмечает Росавиация.

"За прошедшую неделю, с 20 по 26 апреля, выполнен 21 вывозной рейс, домой вернулись 2875 соотечественников. Сегодня российскими авиакомпаниями выполнено пять рейсов, в РФ прилетели 662 человека", — добавляет ведомство.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 193 тысяч человек скончались.