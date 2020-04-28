МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Имущественная поддержка в виде отмены или отсрочки аренды на фоне ситуации из-за коронавируса охватит более 5,8 тысячи представителей малого и среднего бизнеса в Москве, сообщается на сайте мэра столицы.

Благодаря антикризисным мерам, утвержденным мэром Москвы, московские компании могут отсрочить платежи за второй квартал 2020 года при строительстве на городских земельных участках и при выкупе городских помещений.

Как уточнил председатель оперативного штаба по экономическим вопросам Владимир Ефимов, из общего числа компаний, которым могут быть отменены платежи по аренде городской недвижимости на время приостановки их деятельности, более 2,5 тысячи являются представителями малого и среднего бизнеса.

"Кроме того, одна из принятых мер поддержки в виде отсрочки по выкупленному у города имуществу направлена исключительно на 3,3 тысячи субъектов МСП. Таким образом, действующая в Москве имущественная поддержка охватывает более 5,8 тысячи представителей малого и среднего бизнеса", — цитирует сайт слова заммэра.

Чтобы не платить за аренду городских помещений и земельных участков, предпринимателям нужно обратиться в Департамент городского имущества с заявлением и приложить к нему пакет документов, подтверждающих соблюдение указанной в договоре аренды цели предоставления земли и недвижимости.