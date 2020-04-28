МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Бизнес-омбудсмен Борис Титов обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой запретить взыскивать неустойку по платежам за коммунальные ресурсы с предприятий, пострадавших от распространения коронавируса, и запретить отключать их от услуг ЖКХ за долги, сообщила РИА Новости пресс-служба омбудсмена.

"Титов предлагает запретить взыскивать неустойку (штрафы, пени) по платежам за коммунальные ресурсы с предприятий, пострадавших от распространения инфекции, а также запретить отключать их от услуг ЖКХ за долги", — говорится в сообщении.

Омбудсмен напомнил, что ранее в связи с пандемией коронавируса правительство приняло аналогичные меры в отношении граждан, запретив до января 2021 года взыскивать с них неустойку за несвоевременную или неполную оплату жилищно-коммунальных услуг и отключать их. Документ также приостанавливает право поставщиков коммунальных ресурсов на взыскание штрафов с управляющих компаний.

По мнению Титова, нужно распространить эти меры на пострадавшие предприятия, которые несут большие убытки из-за действия ограничительных мер и не в состоянии исполнять свои обязательства по платежам в полном объеме. Бизнес-омбудсмен предлагает предоставить предприятиям пострадавших отраслей рассрочку (частичное субсидирование) по уплате коммунальных платежей за 2020 год.

Предлагается также до конца года отказаться от требований авансовых платежей без согласия предпринимателей и заморозить действующие энерготарифы на 2020-2021 годы.

Кроме того, Титов предложил правительству разработать и принять программу льготного кредитования (субсидирования) ресурсоснабжающих организаций, чтобы компенсировать им выпадающие доходы от мер поддержки пострадавших субъектов предпринимательской деятельности.