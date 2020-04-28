МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Чистая прибыль фармацевтической компании Novartis по итогам первого квартала 2020 года выросла на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 2,173 миллиарда долларов, говорится в отчетности компании.

Прибыль в пересчете на одну акцию по итогам квартала составила 0,96 доллара против 0,81 доллара годом ранее. Выручка Novartis за отчетный период увеличились в годовом выражении на 11%, до 12,283 миллиарда долларов.

Компания прогнозирует рост объема продаж по итогам текущего года в диапазоне 4-9%.

"Поскольку ситуация с COVID-19 продолжает развиваться, нашей главной заботой остается здоровье и безопасность наших партнеров и пациентов во всем мире. Мы также продолжаем принимать решительные меры, чтобы помочь в борьбе с пандемией", — говорится в сообщении. Novartis добавляет, что в течение первого квартала COVID-19 не оказал существенного влияния на основной бизнес компании и ее финансовые показатели.

Novartis International AG, основанная в 1996 году в швейцарском Базеле, занимает второе место на фармацевтическом рынке Европы. Компания ведет деятельность в 155 странах, в том числе в России.