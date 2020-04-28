МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Торгово-промышленная палата России предложила ЦБ рассмотреть возможность прямого подключения магазинов к системе быстрых платежей без участия банков в качестве посредников, говорится в ее письме на имя главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, с копией которого ознакомилось РИА Новости.

Система быстрых платежей (СБП) Банка России позволяет переводить деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода. В перспективе в рамках системы планируется активно развивать и другие способы оплаты, в том числе настроив автоматическую подписку. Согласно действующему законодательству, участниками системы напрямую могут быть только организации, имеющие банковскую лицензию.

"Предлагаю Вам рассмотреть возможность проведения пилотного проекта с крупнейшими торгово-сервисными предприятиями России и в его рамках реализовать возможность подключения торгово-сервисного предприятия к СБП напрямую в качестве агента по приему платежей", — говорится в письме ТПП на имя Набиуллиной.

По мнению авторов письма, прямое подключение магазинов к системе быстрых платежей поможет им сократить эквайринговые издержки.

"Современные системы контроля крупнейших розничных торговых компаний заинтересованы в прямом участии в качестве агента СБП и могут взять на себя ряд технических функций, поскольку это может гарантировать участникам возможное понижение текущих комиссий за прием безналичных платежей до десяти раз", — считают в Торгово-промышленной палате.