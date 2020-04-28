СТОКГОЛЬМ, 28 апр — ПРАЙМ. Крупнейший авиаперевозчик Скандинавии "Скандинавские авиалинии" (SAS) сократит 5 тысяч сотрудников из-за падения спроса на авиаперевозки, спровоцированного пандемией коронавируса, говорится в сообщении авиакомпании, опубликованном во вторник.

"В результате распространения COVID-19, спрос на авиаперевозки значительно ниже до конца 2020 года и потребуется несколько лет для того, чтобы спрос вернулся на докризисный уровень. В связи с этим SAS необходимо адаптироваться к ситуации низкого спроса, как следствие авиакомпания приняла решение сократить 5 тысяч постоянных сотрудников", — говорится в сообщении.

Сокращены будут 1,9 тысячи сотрудников в Швеции, 1,7 тысячи в Дании и 1,3 тысячи в Норвегии. Ранее SAS уже сообщал о масштабных сокращениях около 10 тысяч сотрудников, тогда затронуты оказались в основном временные сотрудники с почасовой оплатой.