МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Губернаторам российских регионов была дана рекомендация по возможности, зависящей от санитарно-эпидемиологической ситуации, не останавливать стройки, заявил в ходе брифинга на сайте правительства РФ вице-премьер Марат Хуснуллин.

Он напомнил, что сегодня в строительстве и в смежных отраслях по стране работает порядка 15 миллионов человек, которые вместе со своими семьями составляют "большой процент населения".

"Поэтому в зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки в том или ином регионе губернаторам рекомендовали дать возможность работать. И большинство регионов сегодня продолжают стройку, в двух регионах — Москва и Московская область — есть ограничения, стройка закрыта, пока ждем улучшение ситуации, но инфраструктурные объекты продолжают возводиться", — сказал он.