МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Правительство России разрабатывает законопроект по снятию административных ограничений на модернизацию Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской железнодорожных магистралей, сообщил в интервью телеканалу РБК вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Очень масштабный проект, мы его называем "Восточный полигон". Это 5 тысяч километров фактически от станции Тайшет БАМа до восточных портов наших на Тихом океане. Это развитие железной дороги. По сути, мы должны пропускную способность сегодняшнего БАМа и Транссиба поднять в два раза. Мы сейчас готовим специальный закон по облегчению условий строительства, по снятию ограничений административных. Считаем, что это даст свой очень серьезный прорыв", — сказал он.

Вице-премьер добавил, что в модернизации магистралей будет задействовано в общей сложности 300-400 тысяч человек.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству при разработке мер поддержки строительной отрасли обеспечить реализацию масштабных инфраструктурных проектов, в том числе развитие железнодорожной инфраструктуры БАМа и Транссиба, а также строительство подходов к Крымскому мосту.