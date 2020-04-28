МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Порядка 150 приземленных из-за пандемии коронавируса самолетов крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлот" находятся в московском аэропорту "Шереметьево", 64 — в других российских аэропортах, сообщил генеральный директор компании Виталий Савельев.

"В "Аэрофлоте" 247 кораблей. 64 машины базируются в разных аэропортах России, там, где мы смогли договориться, потому что каждый аэропорт сейчас испытывает дефицит стоянок, потому что свои компании, которые находились в этом аэропорту, также требуют мест стоянок. Порядка 150 машин, которые мы используем так или иначе в "Шереметьево", — они также в базовом аэропорту в основном проходят отстой на время пандемии", — сказал Савельев в интервью телеканалу "Россия 24".

Россия из-за пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

"Аэрофлот" также был вынужден сократить количество рейсов по РФ в апреле и мае в связи с ограниченным спросом.