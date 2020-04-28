МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Чистая прибыль американской PepsiCo Inc., одного из крупнейших в мире производителей прохладительных напитков, в первом квартале 2020 года снизилась на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 1,338 миллиарда долларов, сообщается в отчетности компании.

В пересчете на одну акцию разводненная прибыль составила 0,96 доллара против 1 доллара годом ранее, а скорректированная прибыль на акцию — 1,07 доллара. Эксперты ожидали скорректированный показатель на уровне 1,03 доллара на акцию.

Выручка компании в годовом выражении выросла на 7,7% — до 13,881 миллиарда долларов, тогда как аналитики прогнозировали показатель на уровне 13,18 миллиарда. Органический рост выручки составил 7,9% за три отчетных месяца.

В связи с неопределенностью, вызванной пандемией коронавируса, PepsiCo отозвала свой прогноз по органическому росту выручки в 2020 году. По февральским оценкам, рост ожидался на уровне 4%.

PepsiCo Inc. владеет брендами Pepsi, 7up, Mirinda, Diet Pepsi, Tropicana, Lay's, Cheetos, Doritos и рядом других. История PepsiCo в России началась в 1959 году с представления президентом компании Доном Кендаллом напитка Pepsi в рамках выставки американской продукции в Москве.