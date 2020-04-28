МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Чистая прибыль фармацевтической компании Pfizer Inc. в первом квартале 2020 года сократилась на 12% по сравнению с аналогичным показателем 2019 года и составила 3,401 миллиарда долларов, следует из финансовой отчетности американской корпорации.

Разводненная прибыль на акцию по итогам января-марта составила 0,61 доллара против 0,68 доллара годом ранее. Выручка Pfizer по итогам отчетного периода уменьшилась на 8% и составила 12,028 миллиарда долларов. Аналитики ждали выручку на уровне 11,34 миллиарда долларов.

Компания также подтвердила свой прогноз на 2020 год. По итогам года компания планирует получить выручку в диапазоне 48,5-50,5 миллиарда долларов, а скорректированную прибыль на акцию на уровне 2,82-2,92 доллара.

Pfizer Inc. была основана в США в 1849 году и сейчас это один из мировых лидеров фармацевтической отрасли. Штаб-квартира компании находится в Нью-Йорке, а главный исследовательский центр — в Гротоне, штат Коннектикут.