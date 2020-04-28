МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Половина пилотов крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлот" фактически не работают в настоящее время на фоне снижения перевозок из-за пандемии коронавируса, сообщил генеральный директор компании Виталий Савельев.

Глава компании отметил в интервью телеканалу "Россия 24", что более 40% персонала группы "Аэрофлот" сейчас находятся в отпусках.

"В этих условиях фактически половина пилотов отдыхает, потому что нет работы просто", — сказал Савельев.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

"Аэрофлот" также был вынужден сократить количество рейсов по РФ в апреле и мае в связи с ограниченным спросом.