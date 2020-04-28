МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Ограничение эквайринговых комиссий помогло представителям онлайн-торговли снизить издержки, однако никак не сказалось на ценах товаров и услуг для конечных потребителей, показало исследование платежного сервиса Qiwi, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Банк России принял решение с 15 апреля по 30 сентября ограничить эквайринговые комиссии при онлайн-покупках продуктов, лекарств и товаров повседневного спроса уровнем 1%. Как пояснил регулятор, это позволит гражданам на фоне коронавируса приобретать все необходимое, не выходя из дома, а также даст возможность торгово-сервисным предприятиям предлагать товары повседневного спроса с доставкой. После этого решения регулятора платежные системы также снизили межбанковскую комиссию за онлайн-покупки и на прошлой неделе уведомили об этом банки.

Эксперты Qiwi провели анализ снижения издержек для участников электронной торговли, а также опросили партнеров, подключенных к платежным каналам компании.

"По результатам анализа, снижение издержек для электронной торговли составило в среднем 1%, но не повлияло на цены для конечных потребителей. По оценке Qiwi, такая оптимизация издержек особенно ощутима для крупного бизнеса, в первую очередь, для онлайн-гипермаркетов и маркетплейсов продуктов питания", — показали результаты опроса.

По мнению заместителя гендиректора по коммерческим вопросам Qiwi Александра Агакова, послабления по эквайрингу могут простимулировать традиционные магазины начать развивать интернет-торговлю. "Пострадавший от карантинных мер бизнес офлайн-торговли может использовать открывшуюся сейчас возможность со сниженной ставкой эквайринга, чтобы переориентировать свой бизнес в онлайн", — считает он.