ПРАГА, 28 апр — ПРАЙМ. Специальным вывозным рейсом "Аэрофлота" во вторник отправились из Чехии на родину 34 россиянина, сообщило в Facebook посольство РФ в Праге.

Ранее сообщалось, что россияне во вторник возвращаются на родину вывозными рейсами из Израиля, Чехии, Таиланда и Индонезии.

"Во вторник 28 апреля из пражского аэропорта бортом российской авиакомпании Аэрофлот — Российские авиалинии в РФ вылетели 34 россиянина, пожелавших вернуться на родину. Вывозной рейс был организован посольством РФ в Чехии во взаимодействии с "Аэрофлотом", МИД РФ, минтрансом РФ и минкомсвязи РФ. На борт были приняты все российские граждане, ранее зарегистрировавшиеся на портале "Госуслуги" и прибывшие в аэропорт. При отправке рейса присутствовал сотрудник консульского отдела посольства", — говорится в сообщении.

"Благодарим все российские структуры, принимавшие участие в вывозе россиян из Чехии. Желаем нашим согражданам крепкого здоровья и благополучного возвращения домой", — отметили в посольстве.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ — не более 200 человек в сутки.