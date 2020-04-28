МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Чистая прибыль фармацевтической группы компаний "Протек" по МСФО в 2019 году снизилась в 1,7 раза по сравнению с 2018 годом, до 3,68 миллиарда рублей, следует из консолидированной финансовой отчетности группы.

Выручка группы за 2019 год составила 265,647 миллиарда рублей, увеличившись на 5,2% в годовом выражении. Операционная прибыль выросла почти на 2%, до 7,632 миллиарда рублей. Себестоимость продаж за отчетный период составила 228,702 миллиарда рублей, увеличившись на 5,2%.

Долгосрочные обязательства на конец декабря 2019 года составили 22,353 миллиарда рублей против 3,541 миллиард на конец декабря 2018 года, краткосрочные обязательства — 97,72 миллиарда рублей против 88,582 миллиарда.

Группа компаний "Протек" работает в нескольких сегментах фармацевтической отрасли: производство лекарств ("Фармфирма "Сотекс", "Рафарма", "Анвилаб"), дистрибьюция фармацевтических препаратов и товаров для красоты и здоровья ("ЦВ "Протек"), розничные продажи (аптечная сеть "Ригла", "Аптечная сеть 03").

Согласно данным компании на 31 декабря 2019 года, 24,42% ГК "Протек" владеет Вадим Якунин, ему же принадлежит 59,28% через ООО "Протек", 5% — у венгерского АО "Химический завод "Гедеон Рихтер", 11,3% акций — в свободном обращении на Московской бирже.

Ранее в апреле "Гедеон Рихтер" продала свою 5%-ю долю в ГК "Протек" за 2,6 миллиарда рублей.