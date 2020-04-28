ТЕЛЬ-АВИВ, 28 апр — ПРАЙМ. Первый вывозной рейс из Израиля вылетел во вторник из тель-авивского аэропорта имени Бен-Гуриона, в списке пассажиров 332 человека, примерно треть из них — россияне, прибывшие в Израиль на лечение. Корреспондент РИА Новости была в числе провожающих вместе с родственниками вылетающих и сотрудниками российского посольства.

ПУСТОЕ ТАБЛО

На табло вылетов в опустевшем аэропорту был только один рейс, запланированный на вторник. Самолет компании "Аэрофлот" приземлится вечером в Санкт-Петербурге, а потом возьмет курс на Москву. Перед посадкой пассажиры в масках выстроились в длинную очередь на проверку безопасности и к паре работающих стоек регистрации. Некоторых провожали родственники. Большая часть застрявших в Израиле — те, кто прилетал в Израиль к родным и не успел вернуться до закрытия границ, и медицинские туристы.

"Особо хочу отметить, что около 100 человек включены в списки по гуманитарным соображениям. Это те, кто завершил лечение и не имеет другой возможности, кроме как этим рейсом, вернуться. Ну и другие люди, попавшие в непростые условия. У некоторых средства на исходе, один человек с переломом ноги — ему срочно нужна операция в Москве. То есть это рейс частично гуманитарного характера", — рассказал РИА Новости посол России в Израиле Анатолий Викторов.

Ждать этой возможности вернуться на родину некоторым пришлось почти месяц — последний рейс в Москву состоялся 29 марта. Те, кто приезжал в составе туристических групп, уехали еще в конце марта. Остальным посольство помогало с организацией жизни в стране, где были введены строгие карантинные меры. Некоторым пришлось поспособствовать со съемом жилья.

"Часть наших граждан получила материальную помощь. Но, к сожалению, не все соответствовали оговорённым условиям для получения такой помощи. В частности, у некоторых не было обратного билета, поскольку не были известны сроки оконченная медицинских процедур. И около 50 человек мы разместили благодаря спонсорской поддержке", — рассказал РИА Новости посол РФ в Израиле.

ГЛАВНОЕ — ЗДОРОВЬЕ

Лечение в Израиле стало причиной поездки в Израиль и для Марины из Москвы, которая стоит в очереди на проверку безопасности. Несмотря на все трудности и неопределенность, которую ей пришлось пережить, она вылетает на родину в прекрасном настроении.

"Я здесь проходила лечение, которое мне очень помогло, я очень счастлива, и сейчас я еду домой. У меня лечение было долгое и обратного билета не было. И через интернет в "Аэрофлоте" был приобретён билет. Никаких сложностей не возникло. Я приехала в феврале и тогда еще ничто не предвещало. Когда стало ясно, что проблема с выездом, пришлось ждать. Но для меня главным было пройти лечение. Надо отдать должное медперсоналу, меня вылечили несмотря на то, что здесь происходит", — поделилась женщина своими впечатлениями с корреспондентом РИА Новости перед вылетом.

ПОМОЧЬ КАЖДОМУ

Еще одна москвичка, София, оказалась в Израиле с годовалым малышом. В гости к маме, которая живет в Израиле, она приехала в середине марта. "Когда я сюда попала, я поняла, что шутки кончились. Что все серьезно. Здесь я благодарна "Аэрофлоту" и консульству — они мне 150 раз позвонили на все телефоны. Я довольна их работой. Как только у них появилась информация, что будет рейс, мне тут же все прислали… Самым неприятным моментом была неизвестность", — рассказала пассажирка спецрейса.

Организовать такой рейс было непросто, сказали представители российского консульства. Вопросы с некоторыми пассажирами пришлось решать прямо в аэропорту перед вылетом. В посольстве РФ подчеркнули, что помогут всем россиянам, которые хотят вернуться в Россию.

"На особом контроле у нас еще несколько семей с маленькими детьми, которые еще проходят здесь лечение и пока не смогли по медицинским показаниям воспользоваться этим рейсом, но мы держим их на контроле", — заявил РИА Новости представитель российского посольства, сопровождавший россиян в зоне вылета аэропорта.