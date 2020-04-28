МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Порядка 3% субъектов малого и среднего предпринимательства подпадают под меры государственной поддержки, заявленной правительством в условиях коронавирусной инфекции, сообщила глава Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

По ее словам, работа антикризисного штаба в РФ была развернута достаточно оперативно, в том числе в части поддержки экономики и бизнеса. При этом, отметила она, процент предпринимателей, которые смогли воспользоваться государственными мерами поддержки, весьма мал.

"Вопросы продолжают поступать по поводу изменения подхода к критериям отнесения к пострадавшим отраслям. Сегодня это очень ограниченный перечень по ОКВЭД (общероссийский классификатор видов экономической деятельности), и под него подпадают где-то до 3% субъектов малого и среднего предпринимательства, которые могут сегодня рассчитывать на эту поддержку со стороны федерации", — сказала Чупшева в ходе международного онлайн-форума "Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии".

Как считает глава АСИ, в этой ситуации нужны первоочередные решения, которые позволят поддержать большее количество пострадавших областей, а также тех, "кто стоит на пороге рисковой зоны". Это, подчеркнула она, позволит снизить темп роста безработицы и сохранить предприятия.