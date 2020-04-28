МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") по итогам марта покинула пятерку крупнейших авиакомпаний РФ по числу перевезенных пассажиров, ее место заняла "ЮТэйр", следует из данных Росавиации.

Как уточняется, "Россия" в марте снизила перевозки пассажиров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 41,7%, до 415 тысяч, "ЮТэйр" — на 19,2%, до 465,7 тысячи.

По показателям за январь-март "Россия" также уступает "ЮТэйр": первая снизила перевозки на 23,1%, до 1,49 миллиона, вторая — на 6,5%, до 1,5 миллиона.