МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. В России с нуля было развернуто производство целого ряда лекарств в период пандемии коронавируса, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"В России с нуля было развернуто массовое производство целого ряда лекарственных препаратов, востребованных при лечении коронавирусной инфекции", — рассказал Путин на совещании по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах РФ, кадры которого были показаны в эфире канала "Россия 24".

Президент также отметил, что производство защитных масок увеличилось больше чем в десять раз: с 800 тысяч в сутки в начале года до 8,5 миллиона — в апреле.