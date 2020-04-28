МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. На вывозной рейс с Мальдив и Шри-Ланки в среду смогут попасть все россияне, а не только жители Москвы, Подмосковья, Петербурга и Ленинградской области, как предполагалось ранее, сообщили в Минкомсвязи РФ.

"Открыта дополнительная регистрация на рейс № SDM6266 Мале (Мальдивы) — Коломбо (Шри-Ланка) — Санкт-Петербург – Москва, который вылетает 29 апреля 2020 года в 15.20 по местному времени (13.20 мск). На борт смогут попасть все граждане России", — сообщил представитель Минкомсвязи в Telegram-канале "Госуслуги: Мальдивы — РФ".