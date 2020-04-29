МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Законопроект, призванный ускорить железнодорожные стройки РЖД, в том числе Байкало-амурской (БАМа) и Транссибирской магистрали (Транссиба) встретил резкую критику юристов, пишет газета "Коммерсант" в среду.

Совет при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства дал экспертное заключение на проект поправок к закону о железнодорожном транспорте, внесенный группой депутатов Госдумы. Поправки призваны упростить согласование железнодорожных строек в рамках комплексного плана модернизации инфраструктуры до 2024 года, в который, в частности, входят увеличение пропускной способности БАМа и Транссиба до 180 миллиона тонн, рост контейнерного транзита в четыре раза и другие проекты.

"В заключении совета от 10 апреля говорится, что законопроект "не может быть поддержан по мотивам его полной концептуальной непригодности". Законопроект устанавливает облегченный порядок согласования и ведения строительства для приоритетных проектов, перечень которых определяется президентом РФ", — пишет газета.

Так, документация по планировке территории приоритетных объектов инфраструктуры может утверждаться при отсутствии таких объектов в документах территориального планирования и без проведения общественных обсуждений и публичных слушаний. Возможна корректировка границ особо охраняемых природных территорий. Решение суда об изъятии земельных участков для строительства приоритетных объектов подлежит немедленному исполнению, разрешено начинать стройку до получения разрешения на строительство и т. д.

Однако, отмечает газета, в Совете по кодификации документ восприняли очень негативно. "Цели, ради которых могло бы отменяться действие обозначенных проектом актов законодательства, не оправдываются ни буквальным содержанием проектируемых положений, ни даже соображениями важности реализации приоритетных инфраструктурных проектов на железнодорожном транспорте", — цитирует издание документ.

Добавляется, что этим законопроектом президент наделяется полномочиями отменять по своему усмотрению действие тех или иных правил федерального законодательства, и в этом можно усмотреть аналогию института чрезвычайного положения, но гораздо менее определенную. Последствия же применения проектируемых положений "самым пагубным образом могут сказаться на многих защищаемых законодательством интересах", сообщается в документе.