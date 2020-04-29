МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Чистый убыток авиакосмического концерна Airbus в первом квартале 2020 года, приходящийся на акционеров компании, составил 481 миллион евро против прибыли годом ранее на уровне 40 миллионов евро, следует из отчетности компании.

В пересчете на акцию разводненный убыток составил 0,61 евро против прибыли в 0,05 евро годом ранее. Выручка Airbus сократилась в годовом выражении на 15,2%, до 10,6 миллиарда евро. При этом аналитики ожидали значения показателя на уровне 12,25 миллиарда евро.

Компания в минувшем квартале поставила 122 самолета против 162 самолета годом ранее. При этом Airbus отметила, что поставка 60 самолетов из-за пандемии коронавируса не была осуществлена.

?Мы наблюдали хорошую динамику в начале года как в коммерческом, так и в промышленном секторе компании, но сейчас можно заметить влияние пандемии COVID-19 в цифрах", — приводятся в сообщении слова генерального директора Airbus Гийома Фори (Guillaume Faury).

Airbus — одно из крупнейших авиакосмических и оборонных предприятий мира. Состоит из подразделений Airbus SAS, которое занимается выпуском пассажирских самолетов, Airbus Defence and Space и Airbus Helicopters. Число сотрудников по состоянию на 31 марта составляло 136,5 тысячи человек.