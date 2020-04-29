МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Один из крупнейших российских ритейлеров "Магнит" в первом квартале 2020 года увеличил чистую прибыль по МСФО на 30,8% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 4,201 миллиарда рублей (по стандарту IAS 17), говорится в сообщении компании.

Чистая розничная выручка ритейлера в первом квартале повысилась на 17,6% и составила 364,784 миллиарда рублей, общая выручка выросла на 18,5% — до 376,038 миллиарда рублей. Показатель EBITDA в январе-марте увеличился на 21,4% — до 22,744 миллиарда рублей.

В сообщении говорится также, что "Магнит" принял решение пересмотреть планы по открытиям и обновлениям магазинов в 2020 году, объем капитальных затрат также может сократиться.

"В связи с введением ряда ограничений на федеральном и региональном уровнях на фоне пандемии, компания приняла решение пересмотреть план по открытию и редизайну магазинов во всех форматах, продолжая селективное развитие с учетом повышенных требований к доходности", — говорится в сообщении.

Ритейлер указывает, что небольшое количество подтвержденных или начатых объектов будут открыты в течение нескольких месяцев, а после стабилизации ситуации и отмены ограничений открытия и обновления магазинов будут возобновлены. "Прогноз по объему капитальных затрат может быть сокращен, открывая дополнительные возможности по снижению долговой нагрузки", — добавляет компания.