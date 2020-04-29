МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Правительство России утвердило льготы по аренде федерального имущества для кинотеатров и стоматологических клиник, сообщается на сайте кабмина.

Кинотеатры и стоматологические клиники смогут оформить временное освобождение от платежей за аренду федерального имущества. Соответствующее распоряжение премьер-министр России Михаил Мишустин подписал 28 апреля.

"Мера затронет представителей малого и среднего бизнеса. Освобождение будет действовать по платежам за апрель-июнь 2020 года и поддержит предпринимателей в условиях новой коронавирусной инфекции", — сообщается на сайте правительства.

Ранее правительство включило кинотеатры и стоматологические клиники в список отраслей экономики, наиболее пострадавших от ситуации с COVID-19.