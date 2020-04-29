МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. "Магнит", второй по объему выручки российский ритейлер, в первом квартале 2020 года обогнал крупнейшего российского ритейлера, X5 Retail Group (сети "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель"), по темпам роста продаж — это произошло впервые за пять лет, следует из данных компаний.

"Магнит" в среду опубликовал операционные и финансовые результаты за первый квартал текущего года. Общая выручка ритейлера в январе-марте увеличилась на 18,5% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 376,038 миллиарда рублей, чистая розничная выручка — на 17,6%, до 364,784 миллиарда.

X5 отчиталась о результатах первого квартала ранее в апреле: выручка компании увеличилась на 15,6% — до 468,994 миллиарда рублей, чистая розничная выручка — на 15,9%, до 468,461 миллиарда.

Последний раз темпы роста выручки "Магнита" были выше, чем у X5, в первом квартале 2015 года. Тогда выручка X5 повысилась на 26,7% к январю-марту 2014 года и составила 182,725 миллиарда рублей (чистая розничная выручка выросла на 26,5%, до 182,053 миллиарда), выручка "Магнита" выросла на 33,4% — до 218,756 миллиарда рублей.

Продажи сопоставимых магазинов "Магнита" (like-for-like, LfL) в январе-марте 2020 года также были выше, чем у X5. Так, LfL-продажи "Магнита" в первом квартале увеличились на 7,8%, сопоставимые продажи X5 — на 5,7%.