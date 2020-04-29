МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Чистая прибыль Первой грузовой компании (ПГК, принадлежит Fletcher Group Владимира Лисина) по МСФО в 2019 году снизилась на 9% по сравнению с 2018 годом и составила 24,2 миллиарда рублей, следует из отчета железнодорожного оператора.

Выручка в 2019 году выросла на 4,1%, до 86,09 миллиарда рублей. Компания в сообщении отмечает, что рост выручки произошёл "на фоне благоприятной конъюнктуры на рынке перевозок в полувагонах, крытом подвижном составе и цементовозах, а также за счет увеличения доли сервисных контрактов в клиентском портфеле ПГК". Показатель EBITDA увеличился на 17%, до 45,1 миллиарда рублей, "благодаря последовательной реализации мероприятий по повышению операционной эффективности компании".

Свободный денежный поток составил 19,6 миллиарда рублей. Снижение к прошлому году на 40% связано с увеличением инвестиций. На показатель также повлияли расходы на закупку колесных пар и литых деталей для поддержания техсостояния вагонов. Чистый долг компании на конец 2019 года составил 12,8 миллиарда рублей против 5,8 миллиарда рублей годом ранее, "что обусловлено стабильным положительным свободным денежным потоком, а также снижением уровня долговой нагрузки".

Отмечается, что в показателях выручки и расходов не учитываются результаты оперирования нефтебензиновыми цистернами – в марте 2020 года завершилась сделка по продаже цистерн для нефти и нефтепродуктов. Сумма денежного возмещения составила 18,9 миллиарда рублей. Показатели этого сегмента бизнеса отражены в отдельном разделе финотчетности как прекращающиеся операции.

"Год завершился общим снижением объемов погрузки железнодорожным транспортом, в частности традиционных видов грузов: каменного угля, черных металлов и нефтяных грузов. В этих условиях грузооборот ПГК снизился на 6%, до 272,2 миллиарда тонно-километров. Тем не менее, компания продемонстрировала сильные финансовые результаты: рост выручки на 4%, показателя EBITDA – на 17%. Одним из самых низких среди российских железнодорожных операторов стал коэффициент чистый долг/EBITDA – 0,28x (в 2018 году — 0,15x), что позволяет ПГК чувствовать себя уверенно и финансово устойчиво в преддверии непростого 2020 года в условиях новых вызовов рынка и усиливающейся конкуренции", — цитирует компания слова замгендиректора Анны Некрасовой.

АО "Первая грузовая компания" — крупнейший частный оператор железнодорожных перевозок в России. Компания предоставляет полный комплекс услуг по транспортировке грузов. В управлении ПГК — 109 тысяч единиц подвижного состава, в том числе полувагоны, цистерны, платформы и вагоны иных типов. Региональная сеть компании представлена филиалами в 14 городах России, а международная — в Казахстане и совместным предприятием в Финляндии.