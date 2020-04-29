Россияне лишатся листового чая Lipton и Brooke Bond
МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Крупнейший в мире производитель чая — концерн Unilever — отказался от продажи на территории России листового чая под брендами марками Lipton и Brooke Bond.
Как пишет РБК со ссылкой на компанию, под этими торговыми марками на прилавках в РФ останется только пакетированный чай.
Листовой чай теперь в России будет выходить под премиальным брендом Sir Thomas Lipton, а также под маркой, выведенной компанией на рынок прошлым летом 2019 года, Saito.
Сейчас в интернет-магазинах Perekrestok.ru и Ozon можно купить чай под брендами Lipton и Brooke Bond только в пакетиках.
В "Магните" сообщили, что листовой чай этой марки для своих точек они не закупают.
Другие ретейлеры информацию о поставках этого товара в свои супермаркеты не предоставили.
По данным исследовательской компании Ipsos, бренд Lipton является самым известный чайным брендом в России. Второй по узнаваемости — Ahmad, третий — Greenfield.
https://1prime.ru/business/20200429/831359112.html